VistaNews.ru


Поклонники назвали хитом новое видео Костюшкина с высмеиванием Панина

Сегодня, 14:03

Экс-солист группы «Чай вдвоём» Станислав Костюшкин и Алексей Панин вместе посетили баню в Рязанской области. Там, на родине Есенина, сейчас отдыхают артисты.

Костюшкин на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал необычное видео, на котором можно заметить, как звёзды российского шоу-бизнеса проводят время вместе. Панин взял в Рязанскую область и свою дочь. Экс-солист «Чай вдвоём» уточнил, что они с друзьями в бане стали петь про Панина, а актёр, подумав, что его кто-то зовёт, пришёл к ним.

Поклонники назвали настоящим хитом небольшой ролик, записанный в бане. «Стас, это хитяра, больше треша про Панина снимай», - написал один из подписчиков. В целом, короткий видеоролик всего за несколько минут оценили свыше 10 тысяч человек. Сам же Панин никак не прокомментировал высмеивания в свой адрес.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.