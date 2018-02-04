Поклонники назвали хитом новое видео Костюшкина с высмеиванием Панина

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Экс-солист группы «Чай вдвоём» Станислав Костюшкин и Алексей Панин вместе посетили баню в Рязанской области. Там, на родине Есенина, сейчас отдыхают артисты.

Костюшкин на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал необычное видео, на котором можно заметить, как звёзды российского шоу-бизнеса проводят время вместе. Панин взял в Рязанскую область и свою дочь. Экс-солист «Чай вдвоём» уточнил, что они с друзьями в бане стали петь про Панина, а актёр, подумав, что его кто-то зовёт, пришёл к ним.

Поклонники назвали настоящим хитом небольшой ролик, записанный в бане. «Стас, это хитяра, больше треша про Панина снимай», - написал один из подписчиков. В целом, короткий видеоролик всего за несколько минут оценили свыше 10 тысяч человек. Сам же Панин никак не прокомментировал высмеивания в свой адрес.