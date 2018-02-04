Стас Пьеха рассказал, как ему удалось похудеть и накачаться

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Популярный российский исполнитель Стас Пьеха на своей странице в Instagram раскрыл секрет похудения и хорошего внешнего вида. Поклонники подчеркнули, что будут придерживаться его правил, чтобы усовершенствовать своё тело.

«Знаете, меня часто спрашивают, как тебе удаётся так молодо выглядеть. Что ты делаешь для этого, какие процедуры, поделись с нами. Я хочу сказать, что всё просто позитивный настрой, правильные мысли и божественный сценарий», - рассказал Стас Пьеха. После этого он в юмористической манере навёл камеру на лоб, якобы замечая признаки старения.

Поклонники заметили, что в последнее время Пьеха стал более интенсивно заниматься физическими упражнениями. Его тело уже можно было бы назвать совершенным. Некоторые считают, что так он хочет быть похожим на Стаса Костюшкина или Тарзана, которые также занимались и получили свою славу на сцене. При этом, большинство из накаченных артистов просто «торгуют» своим телом, не делая акцент на голосе или харизме, считают подписчики.