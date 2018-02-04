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Раскрыты все тайны шоу «Звезды под гипнозом»

Сегодня, 12:40

Ранее широко анонсированное телевизионное шоу «Звезды под гипнозом» выйдет сегодня на «Первом канале». В передаче под управлением гипнолога Исы Багирова, известного зрителям по нескольким проектам, звезды отечественного шоу-бизнеса, пребывая в трансе, откроют свое истинное лицо.

Именно такая концепция подразумевается продюсерами проекта, который еще несколько лет назад был с успехом опробован во Франции, а затем и в Украине, где уже прошло два сезона. Суть действа состоит в том, что известные люди, лишенные воли и ощущения собственного «я», благодаря гипнотическому воздействию Багирова будут действовать в качестве марионеток, выполняя приказы ведущих. Что движет звездами вроде Сати Казановой, Александра Панайотова и Романа Будникова, которые согласились выступить в роли «подопытных грызунов», может быть загадкой. Хотя по мнению большинства критиков, потеря популярности на профессиональном поприще должна возмещаться даже в таких экстремальных условиях, как хождение «над пропастью» по лежащему на сцене канату, рыбной ловле в зрительном зале и других нелепых действиях, вызывающих искренний смех благодарной публики.


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