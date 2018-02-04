Сегодня, 12:37

Поклонников шокировало пошлое поведение Бузовой на выступлении в Германии в одном из ночных заведений Кёльна. Исполнительница, исполняя один из своих хитов, неожиданно принялась крутиться возле зрителя, проделывая весьма откровенные движения попой, как сообщает «Версия.Инфо».

По словам Ольги Бузовой, выступление было очень успешным. Исполнительница подчеркнула в Instagram, что она очень рада интересу жителей Германии к её творчеству. Они не просто знали, кто такая Ольга Бузова, но также подпевали отдельные песни. Однако российские фанатки были шокированы тем, что знаменитость неожиданно решила впечатлять немцев не только вокальными данными, но и искусством соблазнения, причём её не смутило наличие спутницы у заинтересовавшего зрителя.

Ольга Бузова, присев так, что сильно задралась юбка, исполняла, по мнению интернет-пользователей, практически элементы стриптиза. Люди поинтересовались, неужели ей не жалко зрителя, которого его спутница явно приревнует за такое «шоу». Одновременно с этим, подписчики признали, что Бузова поразила и грациозностью исполнения. Ранее артистка уже неоднократно шокировала пошлостью на публике.