VistaNews.ru


Поклонников шокировало пошлое поведение Бузовой на выступлении в Германии

Сегодня, 12:37

Поклонников шокировало пошлое поведение Бузовой на выступлении в Германии в одном из ночных заведений Кёльна. Исполнительница, исполняя один из своих хитов, неожиданно принялась крутиться возле зрителя, проделывая весьма откровенные движения попой, как сообщает «Версия.Инфо».

По словам Ольги Бузовой, выступление было очень успешным. Исполнительница подчеркнула в Instagram, что она очень рада интересу жителей Германии к её творчеству. Они не просто знали, кто такая Ольга Бузова, но также подпевали отдельные песни. Однако российские фанатки были шокированы тем, что знаменитость неожиданно решила впечатлять немцев не только вокальными данными, но и искусством соблазнения, причём её не смутило наличие спутницы у заинтересовавшего зрителя.

Ольга Бузова, присев так, что сильно задралась юбка, исполняла, по мнению интернет-пользователей, практически элементы стриптиза. Люди поинтересовались, неужели ей не жалко зрителя, которого его спутница явно приревнует за такое «шоу». Одновременно с этим, подписчики признали, что Бузова поразила и грациозностью исполнения. Ранее артистка уже неоднократно шокировала пошлостью на публике.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.