Костенко жестко ответила недоброжелателям по поводу свадьбы с Тарасовым

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Новоиспеченная супруга российского футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко вступила в словесную перепалку с недоброжелателями, которые заявили, что их с Дмитрием свадьба не что иное, как способ позлить Ольгу Бузову.

Свадьба Тарасова и Костенко вызвала бурные обсуждения у пользователей Сети.

Анастасия резко ответила в своем микроблоге на обвинения в "показушности" свадьбы заявив, что это неправда, и на самом деле все было настоящим, а несчастливые "злюки" только и умеют придумывать много лишнего и осквернять искренние чувства других из-за простой человеческой зависти. Также Костенко заявила, что глаза гостей на свадьбе сверкали, и не один из них без внимания не остался.