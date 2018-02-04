Павел Воля нашёл «родственницу» по родинке на ладони

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Известный юморист Павел Воля рассказал, что встретил девушку на съёмках, у которой была родинка на ладони, как и него. Поклонники начали шутить, что это наверняка его родственница, если следовать популярным сюжетам из индийских фильмов.

«Я, кроме себя, не знаю людей с родинками на ладони, а тут прям все совпало. Чудеса! Надо на неё кредит оформить”, - написал Павел Воля. Интернет-пользователи тут же принялись фантазировать на эту тему, вспоминая хиты Болливуда. Большинство из них в шутливом тоне отметили, что не хватает только «танца нашедшегося родственника», и наверняка неизвестную девушку разлучили с «братом» в раннем детстве.

Другие подчеркнули, что схожесть родинок явно на счастье. «Мне кажется, это серьёзное основание для нового выпуска «Пусть говорят»», - написал один подписчик, намекая на «остроту» темы. Впрочем, некоторые заметили, что в таких родинках нет ничего особенного, и одинаковые встречаются довольно часто, как сообщает VistaNews.