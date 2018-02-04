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Диана Шурыгина показала фото готовки на кухне

Сегодня, 12:08

Диана Шурыгина продемонстрировала фото своей кухни. На нём она пытается приготовить блюдо. Данный снимок она выложила в социальной сети Instagram.

Тут можно увидеть, как она выкладывает начинку на приготовленное тесто. Тем не менее, сложно определить, что конкретно это будет. Многие пользователи отметили снимок лайками, но пока не оставили ни одного комментария. Сама Дина просто назвала хэштег своим именем. Стоит отметить, скандал в пределах изнасилованной девушки и судебного разбирательства не заканчивается.

Ранее журналисты называли отца Шурыгиной педофилом. Кроме этого, стало известно, Андрей Малахов рассказал пользователям о том, что пострадавшая Диана может лечь на операцию по восстановлению своей девственности.


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