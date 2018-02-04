Регина Тодоренко снялась для эротического календаря

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Популярная телеведущая и певица Регина Тодоренко снялась в эротическом стиле для мужского журнала XXL.

Экс-ведущая шоу «Орел и Решка» и бывшая участница музыкальной группы «Real O» станет лицом на обложке февральского выпуска популярного мужского журнала XXL. Фотография звезды была опубликована ее PR-менеджером Катериной Приминой на ее странице в социальной сети.

Ранее, 27-летняя Регина Тодоренко приезжала в Киев, на свою родину, где устроила чаепитие со своей мамой. Фотографии она выложила на странице в социальной сети. Поклонники девушки начали писать кучу комплементов Регине и ее маме, указывая на их невероятное сходство и красоту обеих женщин.