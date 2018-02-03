Участника «Битвы экстрасенсов» преследует маньяк

Вчера, 23:32

Маньяк из Геленджика начал преследовать 21-летнего Никиты Турчина, который был участником «Битвы экстрасенсов». Маг испугался такого поворота, и решил обратиться за помощью к правоохранителям.

Сначала всё начиналось достаточно безобидно. К самому молодому участнику этого сезона шоу стал назойливо обращаться его фанат. Действо начиналось с признаний в любви, а закончилось угрозами не только для ясновидящего, но и для членов его семьи.

Преследователь называет себя Дмитрием. Его угрозы Никита счёл вполне реальными и намерен прибегнуть к помощи правозащитников. Он считает происходящее «просто ужасом».

Сначала он полагал, что это обычный фанат, которых «полно у Бузовой». Потом молодой человек решил, что его почитатель серьёзно болен. После сообщений Дмитрия в сети, как сообщает Никита, началась его настоящая травля.

Никита сообщает, своей информацией Дмитрий ставит под сомнение не только его репутацию, но даже половую ориентацию.

Как он проинформировал, поклонник однажды лично позвонил со своим признанием в чувствах. На это он ответил, что это не по адресу, поскольку у него есть девушка, с которой он встречается. После этого угрозы стали поступать и в её адрес.

Молодой человек просит защиты правоохранителей.