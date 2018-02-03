Участник «Дом-2» Дмитрий Дмитренко изменил Ольге Рапунцель

Вчера, 21:33

Фанаты телешоу выложили в общий доступ фрагмент сьемки «Дом-2», полная версия которого выйдет в эфир 5 февраля. На общем собрании телестройки ведущие Влад Кадони и Ольга Бузова зачитываю переписку Дмитренко с некой Яной. Судя по всему, Дмитренко изменил своей беременной супруге Ольге Рапунцель.

Дмитренко пришлось сильно попотеть, чтобы снова завоевать доверие Ольги Рапунцель и вернуться в проект «Дом-2», но кажется его усилия неоправданные.

Ольга Бузова читает отрывки из переписки ловеласа с Яной. «Родная моя, пиши, как освободишься, «Яна, пойми, ты мне очень нравишься. Я не хочу тебя обижать. Я хочу больше времени проводить с тобой, только один на один, без всяких тусовок этих». «С тобой во всех смыслах хорошо», – процитировал дальнейшую переписку Кадони. Влад намекнул, что Дмитренко отправлял любовнице свои интимные фотографии. В свою защиту Дмитренко сказал, что у него с Яной ничего не было, они только посещали кафе и рестораны, общались. Его слова звучали неуверенно. На вопрос ведущих о том, была ли у него интимная связь с Яной, Дмитренко расплывчато ответил «У меня не было. У меня лично – не было». «То есть у нее была близость с тобой», – задала уточняющий вопрос Бузова. В ответ Дмитренко потребовал доказательств процесса измены.

При выяснении сложившейся ситуации Ольга Рапунцель испытала сильнейший стрес, много плакала. «Ты изменщик, предатель, ты не однолюб, ты не семьянин», – повторяла растерянная беременная женщина.