Ким Кардашьян показала свои «голые» фото в бриллиантовых трусах

Вчера, 21:01

Американская модель Ким Кардашьян похвасталась бриллиантовыми трусами. Звезда показала свои «голые» фото подписчикам в социальной сети. Поклонники возмутились и сопроводили комментарии хэштегом #тыжемать.

Американская звезда Ким Кардашьян покорила своих подписчиков новым снимком в социальных сетях. Так, модель показала своим фанатам фото, на котором она изображена в бриллиантовых трусах. Ким прикрыла роскошную грудь руками и сделала селфи в зеркале ванной комнаты, а на заднем плане виднеется рулон туалетной бумаги и унитаз.

Подписчики негативно отметили новинку в ленте новостей, и многие подписали свои мысли комментарии хэштегом #тыжемать. Данное фото сразу же произвело фурор, так как набрало почти 4 млн лайков меньше, чем за сутки.

К слову, недавно в семье Ким Кардашьян и Канье Уэста родился третий ребенок – девочка Чикаго. Малышку выносила суррогатная мать.

Недавно британские папарацци смогли поймать молодую маму с дочкой в Лос-Анжелесе.