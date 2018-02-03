Анна Седокова опубликовала фото букета роз от поклонника

Вчера, 20:33

Певица Анна Седокова опубликовала на своей страничке в социальной сети фото роскошного букета роз от поклонника. Букет из бордовых роз, действительно, роскошный.

Все поклонники исполнительницы прекрасно осведомлены о семейной драматургии Анны. У нее трое детей, от трех разных мужчин. На данный момент Седокова официально «в поиске друга». Ранее певица неоднократно заявляла журналистам, что строить семейные отношения, это тяжелый и самоотверженный труд. Ей нужно было постоянно выбирать, где трудиться: в семье или на сцене.

Опубликовав фото шикарного букета роз, исполнительница сопроводила изображение словами: «Это презент от мужчины, который ко мне по-настоящему не равнодушен. Мне много дарили в жизни цветов, однако этот букет особенный…». Анна Седокова опубликовала фотографию красивого букета цветов. Певица получила этот презент от мужчины, который, по ее словам, к ней неравнодушен. Исполнительница очень тепло отзывается об этом человеке.

Певица давно «никого не пускает» в свою личную жизнь и старается ее оградить от публичности. Тем не менее, многочисленные поклонники артистки, оставили добрые комментарии на ее страничке. Все надеются, что любимая исполнительница найдет свое счастье и любовь.