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Конспирологи подозревают Бейонсе и Рианну в контакте с масонами

Вчера, 20:10

Конспирологи обвинили Бейонсе и Рианну в связи с масонами. Западные специалисты определили, что в пределах селебритис, возможно, есть последователи масонов, которые стали популярны посредством родственных связей и причастны к "теории заговора".

Кроме того, звёзды используют в своих одеждах различные оккультные знаки. Известную исполнительницу Бейонсе уже давно подозревают в том, что она имеет отношение к потомкам массонов. Её супруг, рэпер Jay-Z пару лет назад выпустил композицию Lucifer. Это заставило фанатов предположить, что он тоже относится к сатанистам. Музыкант неоднократно говорил, что не имеет отношения к религии, хотя на шее носит крестик.

Ещё одной жертвой для обсуждения конспирологов стала Рианна. Эксперты решили, что она является представителем тайного мирового сообщества. Она так же подозревается в сатанизме, так как на её компакт-дисках илюстрирован Люцифер. Фанаты певицы удивились её странному танцу на церемонии вручения "Грэмми". В тот момент она руками изобразила пирамиду.


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