Елена Темникова удивила всех своей юношеской фигурой

Вчера, 20:46

Елена Темникова повергла в шок своих поклонников фотографией, которую та выложила в Instagram, ведь на ней красавица выглядит слишком худой, напоминая по своим формам юношу.

Сейчас Елена отдыхает на Мальдивах, и часто публикует для поклонников свои снимки в купальнике, совсем недавно она одела на себя белый цвет, позируя напротив зеркала в своей комнате. Обычно белый цвет полнит людей, но не в этом случае, ведь он только подчеркивает прекрасную юношескую фигуру Темниковы.

В комментариях под фотографией пользователи писали обеспокоенные сообщения по поводу возможного заболевания девушки. По этому поводу фанаты уговаривают Темникову набрать вес, чтобы не было никаких плохих последствий. Снимок насобирал за короткое время больше 100 тысяч лайков. На критику по поводу своей фигуры девушка не отвечает, скорее всего ее все устраивает.