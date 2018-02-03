В Воронеже дорожные знаки против концерта Ольги Бузовой

Вчера, 19:53

В Воронеже местные жители столкнулись с протестами против известной певицы. Дорожные знаки не одобряют концерт Ольги Бузовой. Об этом стало известно, после публикации снимка-подтверждения в социальних сетях.

Ольга Бузова не желательная гостья в Воронеже. С таким мнением столкнулись жители города, которые поражены тем, что дорожные знаки «Стоп» преднамеренно располагают зрителей против концерта певицы. Комичный снимок удалось сделать благодаря удачной точке съемки. На получившейся фотографии видно, что знак «Стоп» находится прямо поверх афиши с певицей. Это не могло не вызвать волну шуток со стороны горожан, которые поспешили высмеять сложившуюся ситуацию.

Однако люди уверенны, что подписчики Бузовой уже забронировали себе места на первые ряды на концерте.

К слову, в Москве состоялся концерт Ольги Бузовой в «Корстон Клубе». Фанаты пришли на мероприятие с плакатами «Тарасов – лох». Таким способом поклонники певицы унижают экс-супруга Бузовой.

Также известно, что Ольга пригласила для участия в своем клипе «Wi-Fi» звезду. Признанный в мире «самый красивый преступник» станет Джереми Микс, который получил популярность после ареста в 2014 году.