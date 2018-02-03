Резиденты Comedy Club создали прототип идеального партнёра для Ольги Бузовой

Вчера, 20:04

Тимур Батрутдинов, которому надоело спорить с поклонниками, что он не встречается с Ольгой Бузовой, показал снимок, где был её партнёр. Там изображены комик из Comedy Club и «самый красивый преступник» Джереми Микс, как сообщает VladTime.

По словам Батрутдинова, этот снимок был предоставлен ему коллегами по юмористической программе Comedy Club. Там Бузова с Джереми Миксом, который снимался в ролике на её композицию «Wi-Fi», плюс Батрутдинов. Последний не так давно был замечен в одной гостинице с певицей, потому для многих интернет-пользователей именно они – пара.

Ранее юморист в Instagram достаточно сердечно поблагодарил Ольгу Бузову за Таиланд, отметив, что хоть они знакомы 13 лет, но отдых на курорте словно показал артистку с другой стороны. Позже они повстречались в Москве на одном мероприятии. Это привело к мнению, что они вместе. Однако в связи с подозрениями поклонников, что Джереми Микс также мог быть парой Бузовой, сделали и такую картинку.