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Из Британской киноакадемии окончательно выгнали Харви Вайнштейна

Вчера, 19:07

Продюсер Харви Вайнштейн уличен в домогательствах. Так, двери в Британскую киностудию ему окончательно закрыты. Вайнштейна выгнали из организации и приостановили его членство, сообщает Deadline.

 Американский кинопродюсер известный по картинам «Властелин колец» и «Убить Билла», уличен в сексуальных домогательствах более 50 актрис. По предварительной информации его жертвами стали известные голливудские актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и другие. Теперь Харви должен покинуть Британскую академию кино и телевизионных искусств.

Информация о секс скандалах будоражит мир кино и раскрывает все больше имен.

К слову, режиссеры: Брайан Сингер и Вуди Аллен обвиняються в сексуальных домогательствах. Актеры Азиз Ансара и Кейси Аффлек также стали звездами секс-скандалов. Также, худрук балета New York City Ballet Питер Мартинс изъявил желание покинуть свой пост из-за идентичных исков.


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