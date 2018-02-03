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Диана Шурыгина вывела Андрея Малахова на чистую воду

Вчера, 18:42

Диана Шурыгина уличила во лжи Андрея Малахова, потому что он поддерживал Сергея Семёнова, обвиняемого в изнасиловании. Такую реакцию вызвало то, что из выпуска «Прямого эфира» от 1 февраля было вырезано много фрагментов, где участвовал её отец Алексей Шурыгин, как сообщает издание VladTime.

Девушка поразилась тому, что сначала было много сюжетов про неё и её семью, была сделана реклама больницы, а после интервью с Сергеем Семёновым. Далее Андрей Малахов стал забывать про съёмки, не показывал много материала, а когда прошло 6 месяцев, и был для этого шанс, ведущий просто подставил всю семью Дианы Шурыгиной. Сергей Семёнов в его шоу стал выглядеть, как «ангелочек», причём только потому, что ему уделяют много внимания.

Девушка отмечает, что она надеялась на доброе отношение, а оказалось, что Андрей Малахов был просто «хайпожором. Поклонники Дианы Шурыгиной поддержали эту позицию. Стоит отметить, что Алексей Шурыгин также сильно критиковал Андрея Малахова, отмечая, что интервью было смонтировано без показа ключевых высказываний, которые доказывали, что сестра насильника Екатерина Семёнова также была виновата.


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