Юлия Ковальчук конфликтует с фанатами из-за имени дочки

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Популярная певица Юлия Ковальчук поделилась в Instagram снимком своей дочери. Фанаты спровоцировали конфликт со звездой. Причиной стало желание подписчиков узнать имя новорожденной малышки.

Юлия Ковальчук была вынуждена кардинально поставить точку в конфликте с поклонниками.

«Вы немного утомили с вопросом об имени. Это наше личное дело говорить или нет! Предлагаю закрыть эту тему», - отрезала Ковальчук навязчивым фанатам.

Комментаторы ополчились против звездных родителей Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова, которые показали лишь по пол фото с новорожденной дочкой и скрывают ее имя. На данный момент ребенку уже 3 месяца, а поклонники все сетуют: «Я не пойму, прям тайна! А, ну да, реклама», «Одни понты, великие люди?», «Что о себе возомнили?». Однако известно, что молодая мама вскоре порадует истинных любителей музыки новой песней.