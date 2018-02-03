Глюкоза показала поклонникам, как похудела в Мексике

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Наталья Чистякова-Ионова, известная под своим сценическим псевдонимом как Глюкоза, отдыхает в Мексике. Оттуда она опубликовала снимок, на котором можно рассмотреть тощую фигуру певицы.

Глюкоза намеренно изогнулась с такой силой, что было видно все кости и рёбра девушки. Кроме того, в области ягодиц поклонники наоборот заметили признаки ожирения. «Странная какая-то фигура у тебя стала. Вверху всё тощее, а снизу – полненькая», - написала одна из подписчиц. К ней присоединились десятки других пользователей Instagram, где Глюкоза и опубликовала снимок. Ей посоветовали больше заниматься физическими упражнениями. Изменения в фигуре могут быть вызваны и возрастом.

Сейчас Наталье Чистяковой уже 31 год, а то, что она пережила дважды роды, также несомненно могло повлиять на организм певицы. Несмотря на негодование со стороны подписчиков, российская знаменитость продолжает активно отдыхать у моря, не замечая нападения хейтеров.