Феофилактова жалуется на хейтеров, которые фотошом добавляют ей вес

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Евгения Феофилактова высказала недовльство в адрес хейтеров по поводу того, что они при помощи фотошопа делают её толще. Недавно в сети интернет опубликовали фотографии экс-учасницы проекта "Дом-2".

Тут бывшая супруга Антона Гусева выглядит не особо привлекательно: отсутствует талия, а ноги кажутся короткими. Она утверждает, что это проделки рук её недоброжелателей. Как сообщила Евгения, хейтеры систематически портят её снимки посредством доступных редакторов. Тем не менее, те кто собственными глазами видел её, говорят, что она вовсе не худая. Вышеупомянутые хейтеры уверены, что бывшей участнице проще обвинять во всём тех, кто её не любит и редактировать свои снимки при помощи программы фотошоп, доводя их до совершенства.