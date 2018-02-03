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Нюша во время полёта написала песню "Ночь"

Сегодня, 17:14

Популярная российская исполнительница Нюша написала песню «Ночь», пребывая в полёте. По её словам, это было удивительно – свобода с погружением картины за окном, однако одновременно и полная зависимость от «железной птицы».

  Нюша поинтересовалась у поклонников, можно ли назвать такое состояние любовью и как вообще его охарактеризовать. Большинство подписчиков поддержали это мнение, рассказав, что они испытывали нечто подобное, а также описали свои эмоции. Также интернет-пользователи высоко оценили внешность артистки в прикреплённом к записи снимке, сказав, что она здесь очень красивая.

«Очень похожа на восточную женщину», - написал один подписчик. Некоторые, однако, поразились тому, как быстро Нюша написала песню, сравнив по скорости с тем, как пишет Дарья Донцова. В целом, за короткое время запись набрала больше 20 тысяч отметок «мне нравится», как сообщает VistaNews.


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