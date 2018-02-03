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Жена Мартиросяна своим платьем спровоцировала слухи о беременности

Вчера, 23:30

В своем Instagram жена известного комика и шоумена Гарика Мартиросяна опубликовала фотографию, на которой она была одета в черное платье с завышенной талией. Именно этот образ спровоцировал слухи о возможной беременности Жанны.

 Публикация быстро набрала множество лайков и комментариев. Особенно фолловеры обращали внимание на платье, в котором красовалась Жанна на светской вечеринке своих друзей. Некоторые считают, что такое платье подчеркивает стройность ее ног, но некоторые неустанно поздравляют семью Мартиросянов с пополнением. Сами супруги данную информацию никак не комментируют.

В этом году Гарик Мартиросян отметит с женой годовщину свадьбы – 20 лет вместе. Напомним, что сейчас в семье уже есть два ребенка: 13-летняя Жасмин и 8-летний Даниель.


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