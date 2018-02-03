Актер Алексей Панин отдыхает на родине Есенина

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Скандальный актер, известный по своим неординарным выходкам, Алексей Панин проводит свои каникулы на родине Есенина в компании Стаса Костюшкина, экс-солиста группы «Чай вдвоем», а также детей.

В комментарии к публикации фото в Instagram актер написал, что находится в Рязанской области, в селе Константиново, где когда-то жил великий поэт. Алексей Панин вместе с компанией близких людей проведут выходные в доме из сруба, где на заднем фоне фотографии можно разглядеть бильярдный стол.

Пользователи социальных сетей желают компании радостного проведенного времени вместе. Также некоторые заметили, что дочь Алексей Панина подросла, и похорошела.