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Актер Алексей Панин отдыхает на родине Есенина

Сегодня, 17:02

Скандальный актер, известный по своим неординарным выходкам, Алексей Панин проводит свои каникулы на родине Есенина в компании Стаса Костюшкина, экс-солиста группы «Чай вдвоем», а также детей.

 В комментарии к публикации фото в Instagram актер написал, что находится в Рязанской области, в селе Константиново, где когда-то жил великий поэт. Алексей Панин вместе с компанией близких людей проведут выходные в доме из сруба, где на заднем фоне фотографии можно разглядеть бильярдный стол.

Пользователи социальных сетей желают компании радостного проведенного времени вместе. Также некоторые заметили, что дочь Алексей Панина подросла, и похорошела.


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