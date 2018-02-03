Гражданский муж Божены Рынской разводится с законной супругой

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Ксения Собчак сообщила общественности интересную новость. Так, гражданский муж Божены Рынской Игорь Малашенко разводится с законной супругой. Теперь брак с Еленой Пивоваровой наконец-то будет расторгнут.

Светская львица Ксения Собчак сообщила общественности, что ее подруга Божена Рынская теперь может рассчитывать на законные отношения с ее гражданским мужем Игорем Малашенко. По информации Собчак, это станет возможным, поскольку медиаменеджер решил официально разорвать отношения с законной супругой.

Так, проживающая в Америке Елена Пивоварова уже на днях получит свой пакет документов от Малашенка. Ранее, светская львица Божена Рынская известная в богемных кругах не особо рассказывала о своем семейном положении. Коллеги и СМИ знали, что ее «муж» ей вовсе не муж. Таким образом, отмалчиваясь от роли любовницы, Рынская скоро может стать госпожой Малашенко.