Дочь Заворотнюк стала жертвой интернет-мошенников

Сегодня, 14:04

Дочь известной Анастасии Заворотнюк стала жертвой интернет-мошенников. Страницу Анны в социальной сети "ВКонтакте" взломали. Об этом она рассказала на своём Instagram-аккаунте.

В своём блоге Анна Заворотнюк рассказала, что её официальную страницу в "ВКонтакте" взломали неизвестные злоумышленники, а восстановить её возможности нет. Она обратилась к своим фолловерам с просьбой не обращать внимания, если начнут приходить или публиковаться фейковые сообщения и посты. Подписчики Анна в Instagram поддержали свою любимицу. Они просят дочь звёздной мамы не расстраиваться. Сама же Анна не очень расстроилась по данному поводу, и скорее всего, уже в ближайшее время заведёт себе новый аккаунт. Отмечается, что никаких денег мошенники у неё требовать не стали, однако они рассылают "грязные" и неприятные сообщения её "друзьям" в соцсети.