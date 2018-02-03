В Москве фанаты унизили экс-супруга Бузовой на концерте

Сегодня, 14:27

В Москве состоялся концерт Ольги Бузовой в «Корстон Клубе». Фанаты пришли на мероприятие с плакатами «Тарасов – лох». Таким способом поклонники певицы унижают экс-супруга Бузовой. Ольга Бузова дала концерт в столице.

Певица вновь покорила своих поклонников и исполнила полюбившиеся хиты. Поклонники артистки решили искупать ее в овациях и, чтобы закрепить успех своей любимицы, пришли на мероприятие не одни. В помощь взяли плакаты с оскорбительными надписями для бывшего возлюбленного певицы Дмитрия Тарасова.

Кричащие слова: «Тарасов – лох» подзадорили певицу и толпу фанатов. Официально Бузова не комментировала ситуацию, однако, по словам проверенного источника Бузова не пытает чувств к футболисту «Локомотива», который уже успел отыграть свадьбу с моделью Анастасией Костенко.