Леди Гага вынуждена отменить гастроли из-за проблем со здоровьем

Сегодня, 13:25

Леди Гага прервала свой гастрольный тур по причине проблем со здоровьем. В програме отменят 10 концертов в поодержку её нового альбома Joanne, сообщает певица в своём Twitter.

"У Леди Гаги сильные боли, это влияет на её возможность давать концерты живьём", говорится в заявлении. Как рассказали в СМИ, в частности, отменяются выступления в таких городах, как Лондон, Манчестер, Копенгаген, Цюрих, Рио-де-Жанейро и прочих городах. Как сообщалось, исполнительница страдает от фибромиалгии. В силу данного заболевания Леди Гага испытывает скелетно-мышечную боль по всему телу. Ранее стало известно, Элтон Джон намерен прекратить свою концертную деятельность.