Анастасия Волочкова показала своего нового возлюбленного

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Известная российская балерина Анастасия Волочкова на своей странице в Instagram показала, как её дочь Ариадна исполняет фигуру «скрепочка». К ней присоединился возлюбленный Волочковой, которого балерина показала на видео.

Ариадна на протяжении всего ролика хотела повторить акробатический элемент «скрепочка», который ей показала мама Анастасия Волочкова. После череды неудач к ним присоединился мужчина по имени Михаил. Поклонники предположили, что это Михаил Логинов. Сама же балерина всячески пыталась отрицать это, опровергая связь с мужчиной.

Недавние снимки Логинова всячески подтверждают роман с Волочковой. На кадрах короткого видеоролика можно заметить, как Ариадна хорошо относится к Михаилу и что в семье балерины теперь царствует уют и гармония. Анастасия с Ариадной собираются вместе, гуляют, веселятся и делятся секретами. Поклонники посоветовали Волочковой перестать скрывать своего возлюбленного от общественности.