Грубое поведение Ксении Бородиной не нравится зрителям «Дома-2»

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Бородина все больше привлекает внимание зрителей «Дома-2». Так, Бородина грубо себя ведет в общении с участниками телестройки. Также негативные отзывы получают и другие участники шоу.

Известная телеведущая Ксения Бородина уличена в грубости и откровенном хамстве. Звезду критикуют ее же поклонники и советуют «попридержать коней» в своих действиях и высказываниях. Бородина уже неоднократно вела себя предвзято к участникам проекта и даже вступала в конфликты. Последней каплей стало давление на Саймона Марданшина, от которого она пыталась добиться откровений по поводу связей с Марго Овсянниковой и Еленой Хроминой. Официального ответа от «зазвездившейся» Бородиной нет.

К слову, Ксения продемонстрировала новые фото и видеоотчеты с отдыха на Сейшелах своей семьи. В кадре ее маленькие дочки Маруся и Теона. Звезда подписала фото: «Сестринская любовь она такая».