Пятый сезон «Голос. Дети» покажет новый клип Стаси Федоровой

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Пятый сезон «Голос.Дети» даст возможность посмотреть новый клип Стаси Федоровой.

Участница предыдущего сезона "Голос.Дети" Стася Федорова делает первые шаги на профессиональной сцене. Она представила на суд многочисленной аудитории премьеру своего клипа "Мегадрузья". По словам начинающей певицы, съемки шли без перерыва 24 часа. Режиссером видео выступил известный клипмейкер Радислав Лукин, авторскую композицию выполнила Екатерина Чадаева.

Сама Стася Федорова довольна результатами. По ее словам, "тяжелая работа принесла закономерное счастье".

"Мегадрузья", по словам режиссера, не только по нагрузке взрослая работа, но и в содержательном контексте несет глубокий "не детский" смысл. Речь идет о мировосприятии дружбы, которое меняет с возрастом свою форму, оставляя нетронутым ребяческое наивное восприятие.