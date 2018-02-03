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Гаянэ Багдасарян снова оголилась на очередной фотосессии

Сегодня, 00:55

Известная модель Гаянэ Багдасарян снова оголилась на очередной фотосессии. В своем Instagram девушка запостила фотографию, на которой изображены абсолютно голые ягодицы в номере отеля Таиланда. 

 На фотографии модель изображена со спины, девушка спустила халат ниже уровня ягодиц, оказавшись на фото полностью оголенной. Фотография вызвала бурную реакцию восхищения среди фанатов соцсети Instagram, но и не обошлось без критики в комментариях. Примечательно, что большую часть фотографий девушки можно отнести к стилю «ню». Большинство поклонников поддерживают девушку за то, что она не стесняется своего тела и реакции общества, другая половина твердит, что девушку в таком виде может видеть только её молодой человек и никто больше.

Сайчас Гаянэ Багдасарян отдыхает в Таиланде на острове Самуи, откуда публикует в соцсети огромное количество интимных фотографий.


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