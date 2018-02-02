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Свекор Риты Дакоты осыпал невестку комплиментами за эротические фото

Вчера, 23:43

Откровенные снимки Риты Дакоты были достойно оценены ее же свекром. Мужчина написал одним из первых в комментариях массу комплиментов.

 Фотомодель Рита Дакота обрела прекрасную форму после родов. В настоящее время она находится в Италии вместе со своим мужем и свекром. На фотоснимках Рита демонстрирует свою фигуру в купальнике. Она не приветствует строгие диеты, а войти в прежний внешний вид ей помогла целая персональная программа для похудения. В состав мероприятий включены были как регулярные спортивные занятия, так и специально разработанный график сбалансированного питания.

Также имелось участия и тренингов по психологии.

Свекор Риты, Алексей Соколовский, пришел в настоящий восторг от новых фото невестки. Он в комментариях осыпал родственницу массой комплиментов, так как, действительно, она прекрасна.


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