VistaNews.ru


Бузову и Батрутдинова застукали в отеле

Вчера, 23:08

Ольгу Бузову и Тимура Батрутдинова застукали у входа в отель. Они держались за руки и улыбались.

 С тех пор, как Ольга и Тимур рассказали об общем отдыхе на Пхукете, звезды будто бы намеренно публикуют каждый день совместные фотографии, подливая масла в огонь. Почему пара оказалась вместе в экзотическом Тайланде никто не знает, ведь до этого их ничего не связывало. Они сами ничего не комментируют по этому поводу, однако недавно их заметили возле отеля Four Seasons, где с лица Ольги Бузовой не сходила улыбка.

Пользователи в Instagram разделились во мнениях. Одни считают, что все это постановка, которая служит привлечению внимания к этим персонам. Другие уверенны в искренности их чувств.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.