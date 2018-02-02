Бузову и Батрутдинова застукали в отеле

Вчера, 23:08

Ольгу Бузову и Тимура Батрутдинова застукали у входа в отель. Они держались за руки и улыбались.

С тех пор, как Ольга и Тимур рассказали об общем отдыхе на Пхукете, звезды будто бы намеренно публикуют каждый день совместные фотографии, подливая масла в огонь. Почему пара оказалась вместе в экзотическом Тайланде никто не знает, ведь до этого их ничего не связывало. Они сами ничего не комментируют по этому поводу, однако недавно их заметили возле отеля Four Seasons, где с лица Ольги Бузовой не сходила улыбка.

Пользователи в Instagram разделились во мнениях. Одни считают, что все это постановка, которая служит привлечению внимания к этим персонам. Другие уверенны в искренности их чувств.