Зверев доволен танцами уральских курсантов

Вчера, 22:32

Знаменитый шоумен Сергей Зверев очень доволен танцем уральских курсантов. Хотя сами парни получили строгий выговор от руководства ВУЗа, стилист считает, что в их постановке нет признаков вульгарности.

Звезда российского шоу-бизнеса и мира моды Сергей Зверев выступил в защиту уральских курсантов, которые показали пародию в виде танца в трусах и форменных кеппи. Сергей полностью поддержал парней, так как считает видео потрясающим. Уральские курсанты получили строгий выговор за свой театрально-музыкальный номер. Но Зверев уверен, что их не нужно было наказывать. Ведь они не сделали ничего предосудительного и не заслуживают нагоняй от руководства ВУЗа.

Он акцентировал внимание, что с момента публикации клипа с танцев, их начали копировать практически все, начиная от швей и заканчивая даже животными. Известный парикмахер уверен, что если бы видео попало бы за рубеж, там просто забрали парней к себе ведущие артисты запада.