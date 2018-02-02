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53-летний Евгений Осин обзавёлся новым ребенком

Вчера, 19:40

Знаменитость из 90-х, Евгений Осин сейчас заботится о 12-летней дочке, которая родилась еще до его первого брака.

 Внешность предполагаемой дочки и отца очень схожа, но, несмотря на это, Осин настаивает на проведении ДНК-теста, чтобы удостовериться в правдивости этого факта. Совсем недавно Евгений Осин проходил курс реабилитации, дабы избавиться от зависимости от алкоголя, ведь такой образ жизни мог нести тяжелые последствия. В раннем участии в ток-шоу «Пусть говорят», на котором присутствовал Осин, он получил большие гонорары, однако не смог устоять перед искушением, сорвался и снова запил.

Держать себя в нужной форме теперь поможет то, что нашедшаяся дочь теперь рядом и по-настоящему видит его своим отцом. Также мотивацией может послужить то, что его брачная дочь не желает видеть и слышать своего законного папу. Таким образом, новый ребенок является новой возможностью создать правильные взаимоотношения.


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