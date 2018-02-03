Дочь Синди Кроуфорд раскритиковала мать за эротические снимки

Сегодня, 05:45

Родная дочь Синди Кроуфорд наградила мать критикой за откровенное фото с молодым мужчиной. 51-летняя фотомодель выложила публикацию на своей странице в социальной сети, показав превосходство над юными звездами шоу-бизнеса.

В Интернете не так давно появилось уникальное «горячее» фото с Синди Кроуфорд в центре внимания. Кадр выложила сама модель. Рядом с ней изображен полуголый молодой мужчина. Как только картинка появилась на обозрении, первой из отозвавшихся на нее стала родная дочь Кайя Гербер. Девушка выразила свое отношение к публикации в фразе «Мама, а где папа?».

Таким образом, она пыталась поставить свою мать на место, напомнив ей о морали и пытаясь ее приструнить. Сама Синди пока не отреагировала на замечание дочери.