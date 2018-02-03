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Катя Жужа скрывает своего молодого человека

Сегодня, 05:30

Бывшая телеведущая и участница скандального шоу «Дом-2» Катя Жужа скрывает своего молодого человека. Но недавно Катю заметили в аэропорту с каким-то парнем.

 Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Катя Жужа скрывает своего парня и говорит, что не собирается показывать его своим поклонникам. Но для фанатов звезды, как известно, нет ничего невозможного и они застукали влюбленную парочку прямо на Мальдивах в аэропорту и тут же поспешили выложить фотографии в Instagram в качестве доказательства.

Но, к большому сожалению поклонников Кати Жужи, они так и не смогли идентифицировать личность таинственного молодого человека. Но они подчеркнули, что он не относится к известным личностям или актерам шоу-бизнеса. Напомним, что Катя была уволена из реалити-шоу якобы за роман с одним из участников. Однако звезда всех убеждает, что ее парень просто был против ее участия в данном телешоу.

Недавно пошли слухи, что девушка тайно вышла замуж и на Мальдивы они отправились в медовый месяц. Но Катя пока еще эти слухи никак не комментировала.


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