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Матильда Шнурова достигла совершенства на Бали

Сегодня, 18:09

Матильда Шнурова, супруга солиста коллектива «Ленинград» Сергея Шнурова, достигла совершенства на Бали. Об этом она рассказала своим поклонникам в социальной сети Instagram.

На своей странице в Instagram Матильда Шнурова написала: «Все популярные на сегодня практики типа учись быть счастливым в настоящем моменте точно придумывались где-то в таких райских местах как Бали, я всего за пару недель достигла совершенства». Свой комментарий селебрити подкрепила нежным снимком, сделанным на фоне солнечного пляжа на Бали.

Матильда действительно получилась красивой и, как показалось нескольким поклонникам, действительно усовершенствованной. Фотография понравилась почти 25 тысячам юзеров, которые не скупились на лестные комплименты. Своим методы достижения совершенства Матильда Шнурова не раскрывает публике.


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