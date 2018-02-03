Танцевальные молодежные хиты – «новый шаг» делает Михаил Гуцериев

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Модные танцевальные хиты на стихи известного российского поэта Михаила Гуцериева сегодня часто звучат в эфире общенациональных радиостанций.



Поэт сделал новый шаг, расширив жанровые границы и начав писать песни для молодежной аудитории. Подтверждение этому – композиция «Сделал шаг», созданная в сотрудничестве с композиторами Игорем Дворяниновым и Михаилом Бабановым и исполненная проектом Nanarevolution & Andrian.



Кто скрывается под именем Nanarevolution? Этот вопрос какое-то время постоянно задавали слушатели. Чтобы развеять завесу тайны, в конце января одна из радиостанций запустила в эфире и соцсетях специальный конкурс, предложив слушателям угадать имя исполнителя «Сделал шаг». То, что это знаменитая группа «На-На» и автор модной аранжировки диджей Andrian (Андриан Мельников), стало известно только 30 января – в студии радиостанции было организовано живое исполнение нового хита группы в качестве награды победителям конкурса.



Совместная работа с Михаилом Гуцериевым, по словам продюсера группы Бари Алибасова, превратилась в удивительную творческую революцию в группе. Мегахитами стали первые же песни, написанные для «На-На» талантливым поэтом («Зинаида» и «Сделал шаг»). Вскоре выйдут еще два танцевальных шедевра на стихи Михаила Гуцериева в рамках проекта Nanarevolution.