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«Провинциальная истеричка»: Стало известно, почему Алла Пугачёва ссорилась с главой Vogue

Сегодня, 17:53

В 1999 году российская певица Алла Пугачёва снималась для одного из номеров Vogue. Работа гладко не прошла, поскольку у примадонны возникли разбирательства с главой издания, в итоге назвавшей её «провинциальной истеричкой» и начавшей кидаться рулонами туалетной бумаги, как сообщает VladTime.

  Алла Пугачёва должна была попасть на обложку издания, однако по приходу на съёмочную площадку ей всё стало не нравиться, и певица долго не хотела давать себя фотографировать. Знаменитость не устраивали платья от Dior, Max Mara и Yamamoto, а также прикосновения стилиста. Аллу Пугачёву стало раздражать последнее до такой степени, что она принялась всех «покрывать» матерными выражениями, в итоге сбежав в туалет. Находясь там, знаменитость стала переругиваться с главой Vogue Аленой Долецкой, о чём та поведала позже в своём опусе «Не жизнь, а сказка».

 В конечном итоге Алла Пугачёва начала в матерном смысле «посылать» команду журнала, и тогда его руководительница не выдержала и кинула в неё рулон туалетной бумаги. Долецкая отметила, что певица вела себя не как звезда, а как «провинциальная истеричка».


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