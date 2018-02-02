Чета Маликовых впервые показала в Сети новорожденного сына

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Чета Маликовых впервые показала их подписчикам в Сети своего новорождённого сына. Снимок опубликовала супруга певца в своём аккаунте в Instagram.

На снимке видно, как известный певец Дмитрий Маликов целует свою супругу Елену в губы. Новорожденного при этом держит в своих руках их дочь Стефания.

Елена приложила к снимку свой «коммент». В нём она сообщила, что она – единственный ребёнок в своей семье. В 20 лет она вообще осталась без родителей.

После этого ей повезло встретить суженого. Жизнь женщины сразу изменилась. У неё вновь появилась собственная семья, которую она считает прекрасной.

Старшая дочь Елены появилась во время её первого брака, который распался.

Лица, приближённые к миру шоу-бизнеса, сообщают, что новорожденный четы Маликовых появился на свет 24 января. Его произвела на свет суррогатная мать.

Дмитрий, не подтверждая данный факт, сообщил, что стал отцом во второй раз.

Первым с этим событием Дмитрия Маликова поздравила его сестра Инна.