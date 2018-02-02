VistaNews.ru


Чета Маликовых впервые показала в Сети новорожденного сына

Сегодня, 17:21

Чета Маликовых впервые показала их подписчикам в Сети своего новорождённого сына. Снимок опубликовала супруга певца в своём аккаунте в Instagram.

 На снимке видно, как известный певец Дмитрий Маликов целует свою супругу Елену в губы. Новорожденного при этом держит в своих руках их дочь Стефания.

Елена приложила к снимку свой «коммент». В нём она сообщила, что она – единственный ребёнок в своей семье. В 20 лет она вообще осталась без родителей.

После этого ей повезло встретить суженого. Жизнь женщины сразу изменилась. У неё вновь появилась собственная семья, которую она считает прекрасной.

Старшая дочь Елены появилась во время её первого брака, который распался.

Лица, приближённые к миру шоу-бизнеса, сообщают, что новорожденный четы Маликовых появился на свет 24 января. Его произвела на свет суррогатная мать.

Дмитрий, не подтверждая данный факт, сообщил, что стал отцом во второй раз.

Первым с этим событием Дмитрия Маликова поздравила его сестра Инна. 


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.