Назван самый красивый Джеймс Бонд

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Британский центр усовершенствованной косметической и пластической хирургии оценил красоту агентов 007 разных лет. По его выводам самым красивым Джеймсом Бондом оказался Шон Коннер, а вот наименьшее количество очков получила внешность Дэниела Крейга.

Для анализа использовали последние компьютерные разработки. В основу сравнения легло «золотое сечение», разработанное еще Пифагором и применяемое Леонардо да Винчи. По результатам исследования самая гармоничная симметрия лица у Шона Коннери, она набрала 89,2%. Особо Древние греки оценили бы его идеальный подбородок с почти сто процентной неповторимостью - 99,8%.

Второе место занял Роджер Мур с показателями 88,8%. Его преимущество в идеальном расположении глаз.

Тройку лидеров закрывает Тимоти Далтон с 86,5% значением красоты. Специалисты отметили его превосходный нос, но вот, к сожалению, ямочка на подбородке не является оценочным фактором в «золотом сечении».

Пирс Броснан занял четвертое место, набрав 85,3%. Его идеальный нос оказался вне конкуренции, но показатели красоты снижены за подбородок и глаза.

Пятое место с показателем красоты 85,2% у Джорджа Лэзенби. У него лучшие среди номинантов губы, но худший нос.

Последнее шестое место досталось Дэниелу Крейгу, его красота набрала только 84,2%. По стандартам «золотого сечения» у него слишком широкое лицо, тонкие губы и луковичный нос.

Напомним, что по итогам исследования методом «золотого сечения» самым красивым мужчиной среди звезд назвали Джорджа Клуни. Его красота идеальна аж на 91,86%.