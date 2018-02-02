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Анастасия Костенко поделилась свадебным снимком в пеньюаре

Сегодня, 17:14

Анастасия Костенко, новоиспеченная жена Дмитрия Тарасова, поделилась с поклонниками в Instagram свадебным снимком в пеньюаре. Модель поблагодарила стилистов, которые колдовали над ее праздничным образом.

Анастасия Костенко и Дмитрия Тарасов не так давно связали себя узами брака, а причиной скоропостижного похода к алтарю стала беременность модели, которую парочка уже не скрывает от публики из-за огромного живота.

Анастасия показала, как выглядело утро счастливой невесты. Девушка позирует на фоне светлой комнаты в белоснежном пеньюаре с букетом цветов, состоящего из разных роз. В целом фотография получилась органичной и нежной, что оценили многие пользователи социальной сети Instagram. Костенко поблагодарила стилистов, сделавших ей макияж и прическу, ведь они создали прекрасный образ счастливой жены.


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