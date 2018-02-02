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Сеть покорило видео "двойника Enjoykin" в поддержку Сергея Семёнова

Сегодня, 16:59

Видеоблогер с ником Lonza в YouTube опубликовал музыкальный ролик в поддержку обвинённого в изнасиловании Дианы Шурыгиной. Автора прозвали «двойником Enjoykin», потому что стилистика создания клипа была очень похожа.

Lonza взял за основу видеоряда интервью Сергея Семёнова, сделанные после выхода из тюрьмы. «Спасибо, больше не знаю, что сказать. Такой сделал вывод, начинаешь понимать, что держать зла на таких людей смысла нет. Благодаря вам сейчас сижу не 8 лет», - говорится в припеве музыкального клипа.

Стоит отметить, что сам Enjoykin, ставший популярным благодаря клипам про Наталью Поклонскую и «пюрешку с котлеткой», тоже записывал ролик под названием «Нецветные розы», героем которого стала Диана Шурыгина. Видео просмотрели уже более 30 миллионов человек. Пользователи социальной сети «ВКонтакте» поддержали автора и назвали его «двойником Enjoykin», посоветовав продолжать работать в таком стиле.


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