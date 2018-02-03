Эвелина Бледанс порадовала поклонников откровенным фото в купальнике

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Эвелина Бледанс выложила в сеть откровенные снимки в купальнике. Фото она разместила на своей страничке в социальной сети Instagram.

Поклонники Эвелины Бледанс очень пристально следят за ее жизнью, подробностями которой она делится с ними на своей страничке в социальной сети Instagram. Звезда несколько дней назад разместила провокационные снимки, на которых она позирует в откровенном купальнике. Бледанс сама отметила. Что в ее возрасте просто не прилично показывать свою фигуру в таких открытых нарядах, но, таким образом, она решили поделиться своим новым приобретением с фанатами.

В кадре звезда позирует на фоне сочной зелени в полосатом купальнике, открывающем ее стройную фигуру. Бледанс уверена, что после появления снимков, фолловеры начнут рассуждать над тем, что ей уже неприлично так откровенно демонстрировать свое тело. Но сама актриса решила опередить своих недоброжелателей и поинтересовалась у них – какой возраст они считают приличным для откровенных фотосессий.

Поклонники же Бледанс очень положительно отреагировали на подобный эксперимент звезды и засыпали ее комплиментами. Многие из них отметили, что колкие комментарии пишут только завистники актрисы.