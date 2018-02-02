Кирилл «руки-базуки» пригласил жену Павла Воли на свидание

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Житель Пятигорска Кирилл Терешин, известный как «руки-базуки», пригласил Ляйсан Утяшеву, жену Павла Воли, на свидание. Видеообращение к гимнастке молодой человек опубликовал на своей странице «ВКонтакте».

Кирилл Терешин в погоне за популярностью забывает об элементарных рамках приличия и предлагает замужней Ляйсан Утяшевой пойти с ним на свидание. По словам фрика, Боги услышали молитвы гимнастки и она получила колоссальную возможность встретиться с ним. Кирилл уверен, что Павел Воля давно не смешит публику и вообще слишком стар для селебрити.

На видео житель Пятигорска называет себя дерзким самцом и именно он нужен теледиве. Ролик уже просмотрели более 32 тысяч юзеров, а лайки поставили почти 200 человек. Сама Ляйсан Утяшева не комментирует ситуацию, не обращая внимания на знаменитого фрика, гордящегося «руками-базуками».