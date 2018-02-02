Сегодня, 16:07

Звезда «Аншлага» Светлана Рожкова пережила клиническую смерть. Об этом она рассказала Борису Корчевникову.

Одна из популярных артисток программ «Аншлаг» и «Смехопанорама», которую в народе называют «главной свекровью страны», откровенно поделилась со своеми поклонниками историей своей жизни. Также звезда поделилась информацией о том, что помогало ей выжить в критических ситуациях.

Рожкова рассказала, что всегда имела проблемы с сердцем, из-за которых медики запрещали ей рожать. Пойдя на перекор судьбе артистка имеет двух прекрасных дочерей. После того, как юмористку сбило авто, женщина пережила клиническую смерть, после которой совсем другими глазами посмотрела на жизнь и ее ценность.

С любимым мужем Рожкова прожила душа в душу уже 30 лет. Хотя ее родные не верили, что она сможет со своим неугомонным характером построить долгосрочные отношения. Основным своим спасителем и помощником Рожкова всегда считала юмор.

Талант неизвестной юмористки заметила Регина Дубовицкая, которая и подтолкнула Рожкову на большую сцену.

Такими подробностями Светлана Рожкова поделилась в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым», которую телезрители смогут увидеть на телеканале Россия 1.