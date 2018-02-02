Модель из Ухты вошла в ТОП-10 популярных инста-девушек России

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Супруга рэпера Джигана, уроженка Ухты Оксана Самойлова, попала в ТОП-10 наиболее популярных девушек в российском сегменте Instagram. На аккаунт модели в фотосервисе подписаны более 6,4 миллиона пользователей.

Популярность блога Самойловой вызвана множеством откровенных фотографий, снимков, повествующих о быте, работе, отдыхе и личной жизни знаменитости. Кроме того, Ольга регулярно делится с поклонниками секретами молодости и красоты, что также значительно влияет на количество фолловеров. Кроме неё в рейтинг вошли многие российские селебрити, такие как Ольга Бузова, Анна Шишкова, Анастасия Квитко, Ксения Бородина, Настасья Самбурская, Виктория Боня и прочие.

Ранее в сети определили ТОП-5 популярных участниц шоу «Дом-2». Известный проект привлекает постоянно внимание россиян, а судьбой его звёзд интересуются миллионы россиян.