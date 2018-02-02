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Ольга Бузова подсела на биткоины и китайские мессенджеры

Сегодня, 15:31

Ольга Бузова считает, что её песня «Мало половин» послужила поводом для создания китайского мессенджера e-Chat. Так она прокомментировала появление приложения, в котором можно хранить биткоины.

«Видимо они вдохновились моим треком «Мало половин», и решили сделать разделение второй по крутости криптовалюты Ethereum для создания своей», - написала Бузова в своём блоге. Поклонники стали критиковать певицу и напомнили, что девушка не знает китайский язык, а при этом обманывает подписчиков, что вместе с подругами много времени проводить в мессенджере e-Chat.

«Оля, хватит нас кормить обманом и сплошной рекламой, уже сыты по горло», - написала одна из подписчиц в комментариях под рекламной записью. Некоторые пользователи Instagram стали советовать Бузовой сначала ознакомиться с принципом работы криптовалюты, а уже потом рекламировать вклады в биткоины и Ethereum.


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